Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher auf der Flucht

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz. Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Müllerstraße in Chemnitz einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Gegen den 22-Jährigen bestand den Angaben zufolge bereits ein Haftbefehl in einer anderen Sache. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auf die Spur des Mannes kamen die Beamten dank eines Zeugenhinweises. Ein Brühl-Anwohner hatte zuvor Einbruchsgeräusche vernommen und dann mehrere Personen beobachtet, die sich an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Er alarmierte die Polizei. Die Unbekannten flüchteten jedoch. Die Ordnungshüter trafen schließlich auf der Blankenauer Straße auf zwei junge Männer, die sofort losrannten. Bei der anschließenden Verfolgung konnten die Beamten den 22-Jährigen stellen. Die Ermittlungen dauern an. Zur Höhe des Schadens an der Haustür ist noch nichts bekannt. (fp)