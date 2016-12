Polizei verjagt Unruhestifter aus dem Tietz

erschienen am 09.12.2016



Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagnachmittag im Kulturkaufhaus Tietz eine größere Gruppe Jugendlicher des Hauses verwiesen und die Personalien aufgenommen. Die Beamten seien "zur Durchsetzung des Hausrechts" gerufen worden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Die jungen Leute sollen zuvor in erheblichem Umfang Unruhe gestiftet haben, heißt es.

Im Tietz hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Beschwerden sowohl über junge Migranten als auch über einheimische junge Leute gegeben, die sich in dem Kulturkaufhaus aufhalten. Zuletzt waren bereits das W-Lan abgeschaltet und der Wachschutz verstärkt worden. (micm)