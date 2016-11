Polizei warnt vor Taschendieben

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Die Polizei warnt vor Taschendieben, die derzeit im Chemnitzer Stadtzentrum ihr Unwesen treiben. Am Dienstag wurden zwei Senioren beim Zusteigen in Busse bestohlen. Gegen 12.20 Uhr hatten Unbekannte an der Zentralhaltestelle einem 70-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen. Gegen 16.30 Uhr öffneten Langfinger die Handtasche einer 88-Jährigen und sthalen das Portemonnaie. Ein Zeuge machte die Frau darauf aufmerksam. Als sie sich umdrehte, sah sie nur noch eine Person, offenbar eine Frau mit heller Jacke davonrennen. Die Polizei bittet, besonders im Gedränge auf Wertsachen aufzupassen. Am besten verstaut man Geldbörsen und Handys in den Innentaschen der Bekleidung. (fp)