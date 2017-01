Polizeieinsatz: Weißes Pulver in Brief an Bank entdeckt

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. Polizei und Feuerwehr sind am Freitagvormittag zu einem Einsatz in der Santander-Bank am Markt ausgerückt. Dort war ein Briefumschlag mit weißen Pulver entdeckt worden. Nun wird geprüft, worum es sich bei der Substanz handelt. Der Einsatz dauerte über die Mittagsstunden an.

Zuletzt waren in Justizgebäuden bundesweit Pulver-Funde gemacht worden. Betroffen waren das Justizzentrum auf dem Kaßberg in Chemnitz, aber auch Einrichtungen in Erfurt und Gera, Ludwigslust sowie in Coburg, Merseburg, Magdeburg und Weißenfels. Im Fall des Chemnitzer Fundes hieß es diese Woche, die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen in Leipzig habe ihre Tests noch nicht abgeschlossen. In Magdeburg entpuppte sich die Substanz als Kochsalz, wie der MDR diese Woche meldete. (fp)