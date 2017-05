Polizeipräsenz im Zentrum zunehmend umstritten

Was das Sicherheitsgefühl der Chemnitzer stärken soll, wirkt sich nach Ansicht von Kritikern eher kontraproduktiv aus. Auch der Ausbau der Videoüberwachung sorgt für neue Diskussionen.

Von Michael Müller

erschienen am 12.05.2017



Nirgendwo sonst in Chemnitz ereignen sich so viele Straftaten wie im Stadtzentrum. Polizei und Stadtverwaltung haben darauf reagiert und rüsten seit Monaten auf: Mit mehr Präsenz, gemeinsamen Razzien und aufgestockter Ausrüstung bei Streifengängen. Gewerbetreibende ziehen mit privaten Sicherheitsdiensten nach. Um für Ordnung zu sorgen, aber auch mit der Absicht, auf diese Weise das Sicherheitsgefühl der Chemnitzer zu stärken.

Ob dieser Ansatz aufgeht? Daran gibt es mittlerweile offenbar erhebliche Zweifel. "Wo viel Polizei ist, da ist es gefährlich", dieser Eindruck werde immer wieder beschrieben, berichtet Sozialarbeiterin Claudia Wiebach. Ähnlich hatten sich bereits im zurückliegenden Jahr Händler und Gastronomen geäußert angesichts mehrerer Großeinsätze der Polizei im Stadthallenpark. Auch Besucher von Einrichtungen des Kulturzentrums Tietz zeigen sich irritiert. Selbst sonntagvormittags, wenn nicht viel los sei, würden Familien auf dem Weg ins Naturkundemuseum von Wachschutzmitarbeitern angesprochen, wohin sie bitteschön wöllten. "So was muss doch wirklich nicht sein", heißt es.

Auch die Kritik am geplanten Ausbau der Videoüberwachung im Stadtzentrum reißt nicht ab. Wie Ordnungsbürgermeister Miko Runkel gestern am Rande einer Sicherheitskonferenz zur Lage in der Innenstadt sagte, haben sich Stadt und Verkehrsbetrieb CVAG mittlerweile darauf verständigt, in welchen Bereichen der Innenstadt künftig Kameras betrieben werden sollen. Neben der Zentralhaltestelle betreffe dies den Haltestellenbereich am Tietz und die Haltestelle Roter Turm. Sollten herkömmliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität nicht ausreichen, sei geplant, auch den Stadthallenpark mit einzubeziehen. Wo genau wie viele Kameras zum Einsatz kommen könnten, solle spätestens im Juli feststehen.

Die Ansichten über die Sicherheitslage im Zentrum gehen offenbar selbst im Rathaus auseinander. "Was wir in der Innenstadt an Problemen haben, ist im Vergleich zu westdeutschen Großstädten kiki", meint Stadtplanungsamtschef Börries Butenop. "Da spielt sich hier mehr im Kopf ab als auf der Straße."

Dies, so gibt Stadtrat Detlef Müller (SPD) zu bedenken, sähen viele Busfahrer der CVAG durchaus anders. Rund 130 von ihnen nahmen gestern Nachmittag an einer außerordentlichen Betriebsversammlung teil, um mit der Unternehmensleitung zu beraten, wie sie und ihre Kollegen sich besser vor Angriffen und Überfällen schützen können. Hitzig und durchaus kontrovers sei es in der Diskussion zugegangen, hieß es anschließend von Beschäftigten. Über Details wollen Betriebsrat und Chefetage in Kürze gemeinsam informieren. Eine Arbeitsgruppe hat unterdessen bereits damit begonnen, gemeinsam mit Polizei und Berufsgenossenschaft die Endhaltestellen der Buslinien unter die Lupe zu nehmen. Sie waren wiederholt zum Schauplatz von Angriffen auf Busfahrer geworden - weit draußen, außerhalb des Stadtzentrums.