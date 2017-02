Preis für Idee zur schnellen Hilfe

Ein junger Chemnitzer überzeugt die Jury eines Gründerwettbewerbs mit dem Konzept eines Hilfscontainers. Und der muss einiges aushalten können.

Von Sandra Häfner

erschienen am 07.02.2017



Sie sollen in von Naturkatastrophen heimgesuchten Regionen der Welt zum Einsatz kommen - Hilfscontainer mit Benzinmotoren und einem System zur Trinkwasserherstellung. Mit dem Konzept zur schnellen Hilfe hat der Mann hinter dem Projekt den Ideenwettbewerb des Gründernetzwerkes Saxeed der südwestsächsischen Hochschulen in der Kategorie "Studierende" gewonnen.

Die Idee zur Hilfe nach Erdbeben, Überflutungen und anderen Notfällen kam John-Henning Peper, Student im ersten Semester des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität, ausgerechnet an einem schönen sonnigen Tag auf dem Balkon, erinnert er sich. Damals habe er darüber nachgedacht, dass es einfach ungerecht sei, dass einige Nationen militärisch aufrüsteten, sagt der 24-Jährige.

Vorteilhafter für das Retten von Menschenleben wäre es, etwa einen Flugzeug- oder Helikopterträger für die Vereinten Nationen oder beispielsweise das Rote Kreuz einzurichten, die weltweit nach Katastrophen zu Hilfe eilen könnten. Er wisse, das sei eine Utopie, aber er habe angefangen, darüber nachzudenken, welche Hilfsmittel an Bord eines solchen Schiffes nötig seien. Und ein sogenannter ISO-Container, also ein Großraumbehälter, der einer internationalen Norm entspricht, sei praktisch. Da könne man alles reinpacken, was wichtig ist, so Peper. Er begann mit der Recherche, woraus die Ausrüstung bestehen sollte. Dabei kam ihm zugute, dass er sich im Rettungswesen etwas auskennt. In seiner Heimatstadt Buxtehude in Niedersachsen ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

So sei es wichtig, dass der Container, ein handelsüblicher Fracht- container, sehr robust sei. "Er muss wasserdicht sein und es darf kein Staub oder Sand eindringen. Und er muss es aushalten, von einem Helikopter über unwegsamen Gelände aus ein paar Metern Höhe abgeworfen zu werden", so Peper.

Enthalten müsse er vor allem Dinge, die in den ersten 72 Stunden nach einer Katastrophe benötigt werden, etwa Bergungsgerät. Zwei Benzinmotoren, mit denen Pumpen und Generatoren betrieben werden, gehören ebenso wie ein System zur Trinkwasserherstellung dazu. Ebenso ausreichend Schläuche, um das System anschließen zu können, sagt Peper. Wichtig sei auch der Einbau einer Kommunikationseinrichtung. Damit soll nicht nur weltweit Verbindung etwa zu Hilfsorganisationen gehalten, sondern auch mit anderen Containern Verbindung aufgenommen werden.

Die Behälter, die laut Peper komplett identisch ausgestattet werden sollen, könnten in besonders gefährdeten Regionen stationiert werden, um dann noch schneller vor Ort eingesetzt werden zu können, so der Student. Er plant, sein Konzept noch weiter zu verfeinern und sich dann an Hersteller von Rettungstechnik sowie an große Hilfsorganisationen zu wenden. Die 1000 Euro Preisgeld, die er für seinen Wettbewerbsgewinn erhalten hat, will John-Henning Peper verwenden, um seine Idee bekannt zu machen. "Vielleicht lasse ich eine Internetseite erstellen", sagt der Student.