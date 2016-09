Proben fÃ¼r neues KabarettstÃ¼ck - "Ich mag keine Premieren"

Proben für neues Kabarettstück - "Ich mag keine Premieren"

Eine Kreuzfahrt, zwei grantige Herren und drei Damen - das sind die Zutaten für das neue Stück. So richtig fertig wird es aber nie werden.

Von Jana Peters

erschienen am 13.09.2016



Montag, der Urlaub liegt in der Vergangenheit, die Textbücher druckfrisch auf dem Tisch. Kerstin Heine, Eckard Lange und Andreas Zweigler starten in die Proben für ihr neues Stück "Kein Land in Sicht", das am 20. Oktober Premiere haben soll.

So ganz fertig ist das Stück allerdings noch nicht, die Rohfassung wird sich im Probenprozess noch verändern. Und dann wollen die Kabarettisten auch die aktuellen Geschehnisse nicht aus den Augen lassen. Im Februar wird ein neuer Bundespräsident gewählt, mehrere Landtagswahlen folgen im Frühling, der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 wird bald beginnen - "Das können wir alles kurzfristig einbauen", sagt Andreas Zweigler, der das Stück gemeinsam mit Kabarett-Kollege Gerd Ulbricht geschrieben hat. Das Setting ist zwar nicht neu, bietet aber viele Möglichkeiten: Zwei ältere Herren, gespielt von Zweigler und Lange, begegnen sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Sie mögen sich nicht, sind beide eigenwillig und werden wider Willen an den gleichen Tisch gesetzt. Und so gibt es Streit über die Vergangenheit und die Frage, wie's in Wirklichkeit gewesen ist, über die Gegenwart, über deren hoffnungslosen Zustand man sich einig ist, und über die Zukunft, für die natürlich jeder andere Verbesserungsvorschläge hat.

Dazu kommen noch drei Frauen, allesamt gespielt von Kerstin Heine. Sie mimt eine Sängerin an Bord, eine reiche Unternehmergattin mit Hang zur Kunst und die seekranke, dominante, schlecht gelaunte Ehefrau einer der beiden Männer. Auch die Musik wird nicht fehlen. Das Kreuzfahrt-Thema ist dankbar, unter anderem bei Silly und Reinhard Mey sind die Kabarettisten fündig geworden.

Ein neues Stück und der Start in die Spielzeit ist immer etwas Besonderes, auch wenn das die Kabarettisten längst nicht mehr zum ersten Mal machen. "Wenn es losgeht, kribbelt's schon jedes Mal", sagt Zweigler. Lange denkt schon an Oktober und sagt: "Ich mag keine Premieren und bin immer froh, wenn sie vorbei sind." Doch jetzt müssen sie sich erst einmal das Stück erarbeiten, überlegen, welche Eigenschaften ihre Rollen haben sollen und Gedanken über das Bühnenbild machen. Fest steht schon, dass es Holzliegestühle und ein Klavier geben soll.

Neben dem neuen Stück stehen neun aktuelle Produktionen auf dem Spielplan des Chemnitzer Kabaretts. Höhepunkte darüber hinaus sind in diesem Jahr noch das Gastspiel des Duos "Schwarze Grütze" am 2. Oktober, das 20-jähriges Bestehen feiert, und Pierre Sanoussi-Bliss mit "Weihnachten kommt!... Eher als du denkst!" am 6. Oktober.