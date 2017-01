Projekt Lauf-Kultour für 2017 abgesagt

Kein Organisations-Team gefunden - Neuauflage im kommenden Jahr geplant

Von Benjamin Lummer

erschienen am 29.01.2017



Zehnmal sind Chemnitzer Studenten zu einer Deutschland-Umrundung gestartet. Sie haben dabei insgesamt eine Strecke zurückgelegt, die der Länge des Erd-Äquators - 40.000 Kilometer - entspricht. Der Spendenlauf im vergangenen Sommer könnte allerdings der letzte gewesen sein. Wie die bisherigen Organisatoren auf der Internetseite des Projekts mitteilen, wird es dieses Jahr keine Deutschland-Umrundung geben.

Als Grund nennt der Sprecher des Projekts Personalmangel. "Es hat sich für dieses Jahr noch kein Organisations-Team gefunden", sagt Steffen Kehrer. Man brauche mindestens fünf bis zehn Personen, die die Verantwortung übernehmen. So viele hätten sich bislang aber nicht gemeldet. Die Mitglieder des alten Organisations-Teams hätten sich aufgrund beruflicher Verpflichtungen zurückgezogen. Da die Zeit dränge, habe man sich für die Absage entschieden. "Man sollte zum Jahresanfang mit den Vorbereitungen beginnen. In ein, zwei Monaten ist es zu spät dafür", so Kehrer.

Das Aus für dieses Jahr soll allerdings kein endgültiges sein, betont der Sprecher. "Wir probieren es 2018 wieder." Das sei zwar schwierig, weil man dann erstmals in der Geschichte der Lauf-Kultour ein Jahr ausgesetzt habe. "Wir wollen die Zeit aber nutzen, um das Konzept zu überarbeiten und neue Anreize zu schaffen", erklärt Kehrer.

Das Projekt Lauf-Kultour wurde 2007 an der TU Chemnitz ins Leben gerufen. Die Idee: Zwölf Studenten umrunden in einem Staffellauf in 16 Tagen einmal die Bundesrepublik. Dabei legen sie 4000 Kilometer zurück. Zu jeder Zeit ist ein Sportler auf der Strecke, der meist eine Stunde läuft und dann abgelöst wird. Mehrere Radfahrer begleiten und lotsen die Läufer. Geschlafen und gekocht wird in Wohnmobilien. Mit den Läufen werden Spenden gesammelt, die an soziale Projekte fließen, beispielsweise an ein Stiftung, die an der Muskulatur erkrankten Kindern hilft. Seit ihrem ersten Lauf hatte es immer wieder Probleme bei der Organisation gegeben. 2016 klaffte nach einer Fördermittel-Absage ein großes Loch in der Kasse, das durch letztlich Spenden gestopft wurde.