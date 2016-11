Prominente Fußball-Oldies spielen am 15. Januar in Chemnitz

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Das traditionelle Chemnitzer Fußball-Oldieturnier erlebt am Sonntag, den 15. Januar 2017, seine 25. Auflage. Dabei können sich die Fans beim Eins-Oldie-Masters in der Chemnitz-Arena auf sechs prominent besetzte Mannschaften freuen. In einer Vereinsgruppe werden sich zunächst Pokalverteidiger Chemnitzer FC (unter anderem mit Ulf Mehlhorn und Ingo Hertzsch), der FC Erzgebirge Aue (mit Skerdilaid Curri) und Dynamo Dresden (Alexander Ludwig) gegenüber stehen. Die Chemnitzer werden vom Duo Jürgen Bähringer und Frank Sorge betreut, bei Aue sitzen Jan Schmidt und Jürgen Escher auf der Bank. Die zweite Vorrundengruppe bilden die Nationalteams aus Tschechien, Dänemark und Deutschland.

Wie Matthias Krauß vom Veranstalter Krauß Event mitteilte, haben bereits Jan Koller, Miroslav Kadlec, Jörg Heinrich, Dariusz Wosz, Ebbe Sand sowie Daniel Jensen zugesagt. Das Turnier beginnt 13 Uhr, die Halbfinals beginnen 16.40 Uhr, das Endspiel wird 18 Uhr angepfiffen. Tickets gibt es in allen "Freie Presse"-Shops. Wer bis zum 2. Dezember seine Tickets kauft, erhält mit der Leserkarte der "Freien Presse" einen Rabatt von 25 Prozent. (kbe)