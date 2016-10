Prominente VerstÃ¤rkung fÃ¼r besonderes Konzert

Prominente Verstärkung für besonderes Konzert

Einmal im Jahr geht die Singakademie ein großes Projekt an. Bei "König David" wirkt nun sogar Jörg Schüttauf mit. Finanzielle Hindernisse hat der Chor mit einem Kniff umschifft.

Von Jana Peters

erschienen am 12.10.2016



Die Gema, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, macht auch bei Chören keine Ausnahme. Wer Noten für ein bestimmtes Stück benötigt, dessen Komponist noch keine 70 Jahre tot ist, muss sie beim Verlag, der die Rechte des jeweiligen Komponisten vertritt, ausleihen. Einfach einen Notensatz kopieren geht nicht. Darum kann es ganz schön teuer werden, wenn ein Chor gemeinsam mit einem Orchester ein Werk aufführen möchte. Vor diesem Problem stand auch die Singakademie Chemnitz.

Der Chor hat sich für dieses Jahr "König David" des Schweizer Komponisten Arthur Honegger ausgesucht. Das Stück ist ein Oratorium für Sopran, Alt, Tenor, Sprecher, Chor und Orchester. Es wird am 31. Oktober in der St. Markuskirche auf dem Sonnenberg aufgeführt. Es folgen Konzerte in Freiberg und Döbeln. "Für jede einzelne Stimme müssen die Noten ausgeliehen werden", erklärt Sabine Deponte, Sprecherin der Singakademie. Zuerst habe sich die Forderung auf 5000 Euro belaufen. Dabei sei es glücklicherweise nicht geblieben. Außerdem würden die Theater in Freiberg und Döbeln einen Teil mittragen. Doch vor allem für das Konzert in Chemnitz musste eine Summe, deren Höhe Deponte nicht verraten möchte, aufgebracht werden. So sei man auf die Idee der Notenpatenschaften gekommen. Gebraucht würden sie für die Noten der Orchesterstimmen der Mittelsächsischen Philharmonie. Die Chorsänger tragen die Ausleihgebühren selbst.

Tatsächlich sei es gelungen, ausreichend Paten für das Projekt zu begeistern. Wie viele es sind, möchte Deponte nicht verraten, da sie auch den finanziellen Beitrag, den jeder Pate zahlt, nicht nennen will. "Ich bin überrascht, dass wir so viele gefunden haben", sagt sie immerhin. Jeder Pate erhielt eine Urkunde, auf der sein Engagement vermerkt ist.

Zur Aufführung wird es auch einen Sprecher geben. Diese Rolle hat der Schauspieler Jörg Schüttauf übernommen. Der langjährige "Tatort"-Kommissar stammt aus Chemnitz. Seine Familie lebt noch hier, seine 80-jährige Mutter singt tatsächlich in der Singakademie. Davon haben auch andere Sänger Wind bekommen und fragten die Dame, ob ihr berühmter Sohn nicht den Sprecher geben könnte, berichtet Deponte. Als Schüttauf im Dezember 2015 im Tietz bei einer Lesung auf der Bühne stand, sprach ihn Andreas Pabst, Leiter der Singakademie, auf das Projekt an - und der Charakter-Mime sagte zu. Schüttauf wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren, zum ersten Mal stand er mit sechs Jahren auf der Bühne des Pioniertheaters. Später absolvierte er eine Lehre als Bühnentechniker am Opernhaus, bevor er in Leipzig Schauspiel studierte.

"König David" wird am 31. Oktober um 17 Uhr in der St.-Markus-Kirche am Körnerplatz aufgeführt. Karten kosten 18,50 Euro, ermäßigt 16,50 Euro, Studenten zahlen 10 Euro. Tickets gibt es bei der Tourist-Information am Markt 1.