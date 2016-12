Protestaktion am Klinikum Chemnitz für Flächentarifvertrag

erschienen am 08.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Die Beschäftigten am Klinikum Chemnitz wollen mehr Geld verdienen und fordern dafür die Übernahme des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst für Krankenhäuser. Dafür ist an diesem Freitag eine Protestaktion geplant. Die Gewerkschaft ver.di hat anlässlich der Konzernaufsichtsratssitzung ab 12.30 Uhr zu einer 45-minütigen Demonstration und Diskussionsrunde vor dem Klinikum aufgerufen.

Dies sei ausdrücklich kein Streik, weil Streik das letzte Mittel sei, sagte der Verhandlungsführer und zuständige Gewerkschaftssekretär, André Urmann. Es sei eine Demonstration ohne Arbeitsniederlegung. Somit werde auch in keiner Weise der Betriebsauflauf gestört, sagte Urmann.

Die Gewerkschaft möchte für die rund 2600 Angestellten im nichtärztlichen Bereich eine Angleichung der Gehälter an den Flächentarifvertrag erreichen. Derzeit würden die Beschäftigten auf der Grundlage eines Haustarifvertrages zehn Prozent weniger verdienen als Kollegen in Häusern mit Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.