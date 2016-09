Protestplakate fÃ¼r den Hochwasserschutz

Protestplakate für den Hochwasserschutz

Einwohner von Klaffenbach und Harthau sind in Sorge, weil ein Regenrückhaltebecken nicht gebaut werden soll. Aber trotz der Absage ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Von Sandra Häfner

erschienen am 03.09.2016



Klaffenbach/Harthau. Mit ihrer Forderung "Hochwasserschutz jetzt!" auf zwei großen Bannern machen der Klaffenbacher Ortschaftsrat sowie die Bürgerinitiative (BI) Hochwasserschutz Würschnitztal auf ihr Anliegen nach einem besseren Schutz vor Überflutungen in Chemnitz aufmerksam. Gestern Nachmittag brachten Vertreter an zwei Brücken in Klaffenbach sowie in Harthau an der B 95 die Protestplakate an.

Mit ihrer Aktion möchten Ortschaftsrat und Bürgerinitiative dem Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Würschnitz bei Jahnsdorf oder dem Bau von Alternativen Nachdruck verleihen. Mit einem Regenrückhaltebecken würde sich der Schutz der Einwohner entlang der Würschnitz bei Starkregen verbessern, sagen Ortschaftsrat und BI. Die Landestalsperrenverwaltung hatte im Mai bekanntgegeben, dass laut einer Vorplanung das Becken bei Jahnsdorf nicht die erwartete Schutzwirkung haben werde und vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her nicht wirtschaftlich sei. Das heißt: Es soll nicht gebaut werden.

Ein Unding, finden Ortschaftsrat und BI. Maßnahmen gegen weitere Überschwemmungen an der Würschnitz seien nicht nur für die Bewohner Klaffenbachs und Harthaus wichtig. "Hochwasserschutz für unsere Region ist auch Hochwasserschutz für Chemnitz", betonte gestern der Klaffenbacher Ortsvorsteher Andreas Stoppke. Denn sollten sowohl die Würschnitz als auch die Zwönitz, die sich flussabwärts zur Chemnitz vereinigen, zeitgleich von einem Hochwasser betroffen sein, "dann ertrinkt die Innenstadt", befürchten Stoppke und BI-Chef Ralf Kirchübel.

Schon jetzt sei die Lebensqualität von Einwohnern in den zwei Stadtteilen eingeschränkt. Wetterberichte und die Hochwasserpegel werden intensiv verfolgt, so Ortsvorsteher Stoppke. "Bei Starkregen wird hier nachts nicht geschlafen." Ähnliches sagt Ralf Kirchübel. "Der Gedanke an die Hochwassergefahr zermürbt die Leute."

Doch nachdem die zwei Banner angebracht sind, wird die Arbeit von Ortschaftsrat und Bürgerinitiative vorerst stagnieren. Zwar kündigte Kirchübel an, auf keinen Fall aufgeben zu wollen, trotzdem müssen BI und Ortschaftsrat erst einmal auf die Antworten der Politik warten. Seit Anfang Mai passiere nichts, sagt Andreas Stoppke. Zwar hätten Landtagsabgeordnete auf die Einschätzung der Talsperrenverwaltung skeptisch reagiert, ihre Anfragen an die Staatsregierung seien aber noch nicht beantwortet. Auch OB Barbara Ludwig kündigte Widerspruch an. Die Stadt nimmt die Vorplanung extra unter die Lupe. Aber dieses Prüfergebnis liegt noch nicht vor, so die Pressestelle gestern. Es werde jedoch demnächst erwartet.