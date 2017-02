Prozess gegen Autohaus-Chef: Mitarbeiter erheben Vorwürfe

Im Verfahren gegen den Inhaber der Firma Automobile Weise haben frühere Angestellte ausgesagt. Für den Angeklagten sind die Vorhaltungen wertlos.

Von Jana Peters

erschienen am 11.02.2017



Vor dem Chemnitzer Amtsgericht muss sich der frühere Autohändler Christian Weise seit dieser Woche wegen Betrugsvorwürfen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er solle spätestens seit Dezember 2014 gewusst haben, dass sein Autohaus fällige Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen konnte. Das habe er seinen Kunden verschwiegen und ihnen weiterhin Autos verkauft. In 22 Fällen sollen Kunden Anzahlungen geleistet, die Fahrzeuge jedoch nie erhalten haben.

Gestern wurde der Prozess fortgesetzt. Frühere Mitarbeiter wurden als Zeugen gehört. Darunter war auch eine langjährige Buchhalterin des Unternehmens. Von 1993 war sie bis Januar 2014 beschäftigt. Sie habe gekündigt, weil sie den Druck psychisch nicht mehr ausgehalten habe. Nachts habe sie wach gelegen und gerechnet. Wenn ein Auto verkauft wurde, mussten die Fahrzeugbriefe dafür bei der Bank ausgelöst werden, was nur mit entsprechender Kontodeckung ging. In den ersten Jahren habe Weise mit Biss hinter dem Unternehmen gestanden. Doch gegen Ende "hatte er andere Interessen". Sie berichtete weiterhin, ihr Chef habe oft behauptet, dass Mitarbeiter in die eigene Tasche wirtschaften, "aber er wollte nie, dass das überprüft wird". Auch sie beschuldige er, ihn um Geld betrogen zu haben. Die Summe variiere zwischen 36.000 und 72.000 Euro. Auch der frühere Werkstattleiter sagte, Weise habe verschiedenen Kollegen unterstellt, Geld gestohlen zu haben. Doch nie sei die Polizei verständigt worden.

Weise sagte dazu, er habe schon einmal einen Prozess gegen einen Mitarbeiter verloren. Darum habe er nicht die Polizei verständigt. Dem Richter sagte er, seine Mitarbeiter seien neidisch auf ihn gewesen. Zur Untermauerung übergab er dem Richter eine psychologische Studie zum Thema Neid, die er im Internet gefunden hat.