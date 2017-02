Prozess in Chemnitz: 23-jähriger wegen Vergewaltigung zu Haftstrafe verurteilt

erschienen am 02.02.2017



Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstag am Chemnitzer Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Mann war angeklagt, in den frühen Morgenstunden des 3. April 2016 in der Innenstadt eine junge Frau vergewaltigt zu haben.

Die Tat ereignete sich laut Anklageschrift nach einem Besuch im Klub Atomino, in dem sich die beiden nach Angaben des Mannes kennengelernt hatten. Als die junge Frau allein nach Hause gehen wollte, verfolgte sie der Mann und vergewaltigte sie. Bei dem Verurteilten handelt es sich um einen Asylbewerber aus Indien.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (su)