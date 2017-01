Prozess um Gewalttat am Gartenzaun: Angeklagter schwer belastet

erschienen am 04.01.2017



Limbach-Oberfrohna. Ein Streit unter Nachbarn in Limbach-Oberfrohna, der blutig endete, wird seit Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau verhandelt. Zum Prozessauftakt belasteten das Opfer, eine 83-jährige Rentnerin, und ein Zeuge den 51-jährigen Angeklagten schwer. Diesem wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Er soll die 83-Jährige im Juli 2016 mit einer Holzlatte gestoßen, sie geschlagen sowie gewürgt haben. Anlass war ein Konflikt um einen Gartenzaun. Die Seniorin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Zeuge sagte aus, der Angeklagte habe das Opfer mit großer Kraft gewürgt. Laut einer verlesenen Erklärung der Verteidigung soll es hingegen nur ein Gerangel gegeben haben, in dessen Folge die Rentnerin gestürzt sei. Der Prozess wird fortgesetzt. (jop)