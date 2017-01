Prozess wegen versuchten Mordes gestartet

erschienen am 23.01.2017



Chemnitz. Am Chemnitzer Landgericht hat am Montag ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 31-jährigen Pakistaner begonnen. Der Mann soll am 11. Juli 2016 im Chemnitzer Stadtpark eine Joggerin überfallen und mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Nur, weil ihr sofort Passanten zu Hilfe eilten, sei die Frau nicht verblutet, so die Staatsanwaltschaft.

Außerdem soll der Mann am 9. Juni 2016 an der Neefestraße gegen 3.45 Uhr eine Zeitungszustellerin überfallen haben, mit einem Messer bedroht, sie sexuell berührt und ihr Handy gestohlen haben. Der Angeklagte sei volltrunken gewesen, sagte er zu Prozessbeginn, habe kaum Erinnerungen, räumt die Taten aber ein. Es sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird im März erwartet. (jpe)