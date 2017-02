Prozessbeginn in Chemnitz: Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht

erschienen am 02.02.2017



Ein 22-jähriger Mann muss sich seit heute vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 3. April 2016 in der Innenstadt eine junge Frau vergewaltigt zu haben.

Die Tat soll sich nach einem Besuch im Klub Atomino ereignet haben, in dem sich die beiden nach Angaben des Mannes kennengelernt hatten. Als die junge Frau allein nach Hause gehen wollte, soll sie der Mann laut Staatsanwaltschaft verfolgt und im Bereich des Walls vergewaltigt haben. Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Asylbewerber aus Indien. (su)