Publikum hängt an den Lippen zweier Frauen

Eine Schauspielerin und eine Sängerin begeistern mit französischem Programm. Eine von beiden sorgt für Überraschungen.

Von Jana Peters

erschienen am 24.10.2016



Es war der Abend der Christa Platzer, auch wenn ein Großteil der Besucher wegen Gudrun Landgrebe gekommen sein mochte, der Schauspielerin, deren Gesicht aus vielen Kino- und Fernsehfilmen bekannt ist. "Bonjour Tristesse - Bonjour Piaf" hieß das Gastspiel im Opernhaus am Freitagabend, bei dem Landgrebe aus dem Roman "Bonjour Tristesse" von Françoise Sagan las, musikalisch umrahmt von Christa Platzers Interpretation von Edith Piafs Chansons. Trotzdem war es Platzer, die im Mittelpunkt stand und für die gejubelt wurde. Landgrebe nahm sich dezent zurück.

Im schwarzen langärmeligen Kleid, die Beine schulterbreit auseinander, manchmal die Hände in die Hüften gestützt, manchmal sparsame Gesten ausführend, zog die Sängerin die Zuhörer vom ersten Lied - "Padam ... Padam" - an in ihren Bann. Sie hat genau das Kratzen in der Stimme, das man von Piaf kennt, die gleiche trotzige Entschlossenheit und eine ebenso starke Emotionalität. Vor jedem Stück nennt Platzer, die am "MIR" - Musiktheater im Revier - in Gelsenkirchen engagiert ist, den Namen der Autoren und den Titel. Bei "La Vie en Rose" und "Je ne regrette rien" geht jeweils ein kurzes Raunen durch den Zuschauersaal. Die Erwartungen an derart bekannte Stücke sind hoch - Platzer wird ihnen voll und ganz gerecht. Sie singt aber, begleitet von einer vierköpfigen Band, auch etwas weniger bekannte Chansons wie "Lovers for a day" und "C'est à Hambourg", alles mit perfekter französischer Aussprache, sodass sich mancher Zuschauer wundert, als sie dann auch ganz normal Deutsch spricht.

Gudrun Landgrebe - schwarze Stiefeletten, schwarze Hose, silbergrauer Pulli und schwarzer, vorn gebundener Blazer - liest zweimal eine reichliche halbe Stunde aus dem Roman "Bonjour Tristesse". Dafür braucht sie keine Gesten, keine erklärenden Worte. Ihre sanfte Stimme und ein perfekter Vortrag genügen, und das Publikum hängt an ihren Lippen. Die Geschichte um die 17-jährige Cécile, die ihre Ferien mit ihrem Casanova-Vater und zwei Frauen in Südfrankreich verbringt und die eine folgenschwere Intrige spinnt, trägt Landgrebe so authentisch vor, dass die Zuschauer das Meer rauschen hören und die Sonne brennen fühlen können.

Bindeglied zwischen Roman und Chansons sind ihre Autorinnen. Piaf und Sagan hatten ihre Erfolge im Frankreich der 1950er-Jahre. Einziger Wermutstropfen des Abends: Eine kleinere Bühne als das Opernhaus wäre der intimen Reise in dieses Jahrzehnt zuträglich gewesen.