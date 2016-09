Rabenstein wÃ¤chst: Wie lange reichen die Kita-PlÃ¤tze noch?

Rabenstein wächst: Wie lange reichen die Kita-Plätze noch?

Angesichts anhaltender Zuzüge wächst die Sorge vor Engpässen in der Kinderbetreuung. Abhilfe schaffen soll ein Groß- projekt. Aber nicht sofort.

Von Michael Müller

erschienen am 01.10.2016



Rabenstein. Ein Plus von gut sechs Prozent innerhalb von reichlich zehn Jahren - mit dieser Einwohnerentwicklung zählt Rabenstein zu den Gewinnern unter den Chemnitzer Stadtteilen. Zwischen Oberfrohnaer Straße und DRK-Krankenhaus, aber auch am Rittergut sind neue Eigenheimsiedlungen entstanden, weitere Wohnhäuser werden gebaut.

So erfreulich die Entwicklung für viele Rabensteiner ist: Viele im Stadtteil fragen sich, ob die öffentliche Infrastruktur mit dem Wachstum Schritt hält. Vor allem mit Blick auf das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen wächst die Sorge. "Da sind ganz viele Familien mit Kindern zugezogen", schildert Ramona Glaubitz am "Freie Presse"-Telefon. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle im Stadtteil unterkommen."

Ähnlich sieht dies Anett Schulz, die selbst erst seit einigen Jahren in Rabenstein zu Hause ist. "Wir hatten Glück und einen Platz in unserer Wunsch-Kita bekommen. Aber es gibt Wartelisten." Für Swen Janeczek kein gänzlich neues Phänomen. "Meine Tochter ist zwar längst raus aus dem Kindergartenalter, doch schon damals waren die Kita-Plätze hier sehr begehrt."

Laut Kita-Bedarfsplan der Stadt gibt es in Rabenstein zwei Einrichtungen mit insgesamt 146 Plätzen sowie eine Tagespflege mit drei Plätzen für Kinder im Krippenalter. "In der Regel erhalten Eltern beim Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess den beantragten Betreuungsplatz", sagt ein Rathaussprecher. Allerdings könne dieser nicht immer wohnortnah und in der Wunscheinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Schon jetzt lassen Eltern aus Rabenstein ihre Kinder auch in den Nachbarstadtteilen Siegmar und Reichenbrand betreuen.

Für Anfang kommenden Jahres ist laut Stadtverwaltung zunächst die Einrichtung einer weiteren Tagespflegestelle in Rabenstein vorgesehen. Sie soll laut Bedarfsplan voraussichtlich über fünf Plätze verfügen. Mit einer deutlichen Ausweitung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen wird erst etwas später gerechnet. Spätestens 2018, womöglich aber auch schon Ende kommenden Jahres, soll am DRK-Krankenhaus eine Betriebs-Kindertagesstätte in Betrieb gehen. Mit gut 150Plätzen - 100 für Vorschulkinder, 50 für Mädchen und Jungen im Krippenalter - könnte sich die Kapazität in der Kinderbetreuung in Rabenstein dann auf einen Schlag in etwa verdoppeln. Über Details zum Planungsstand will sich das Krankenhaus derzeit nicht äußern. Die für den Bau notwendigen Beschlüsse seien noch nicht gefasst, sagte ein Sprecher.

Bis dahin verweist die Stadtverwaltung Eltern auf das Kita-Portal der Stadt, das unter anderem über die Internetseite www.chemnitz.de erreicht werden kann. "Dort können Eltern ihre Kinder in bis zu fünf Einrichtungen anmelden und den Bearbeitungsstand zur Platzvergabe abrufen", erläutert ein Rathaussprecher.

Beratung und Unterstützung gibt es bei Bedarf in der Abteilung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Amtes für Jugend und Familie im Moritzhof, Bahnhofstraße 53, Telefon 0371 4885121.