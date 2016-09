Rabensteiner Unternehmen tÃ¼ftelt am Wasserhahn von Morgen

Rabensteiner Unternehmen tüftelt am Wasserhahn von Morgen

Weltweit ist die Firma Lindner Armaturen tätig. In zehn Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt. Jetzt plant der Betrieb eine Millionen-Investition vor der Haustür.

Von Sandra Häfner

erschienen am 14.09.2016



Rabenstein. Ein Wasserhahn, aus dem Sprudelwasser kommt? Und extra gekühltes Wasser? Außerdem heißes und normal temperiertes Nass? Diesen einen Hahn für alle diese Wünsche gibt es - produziert wird er in Rabenstein bei Lindner Armaturen. Zwar ist das System auf dem Markt nicht neu. Aber die Armatur, die das mittelständische Unternehmen im Auftrag eines renommierten Wasserfilterherstellers produziert, wird in den Werkshallen des 111-jährigen Familienbetriebes mit einer neuen Technologie hergestellt, die im Betrieb in 14 Monaten entwickelt wurde. Im Oktober soll die Armatur auf den Markt kommen.

Statt mit der traditionellen Gusstechnik wird die Armatur mechanisch aus Präzisionsdrehteilen zusammengesetzt. Dadurch sind scharfkantige Konturen und Übergänge möglich. Auf die Form besitzen die Rabensteiner ein Geschmacksmuster, "eine Art Patent für ein Formmuster", so Geschäftsführer Falk Höhne. "Wir benötigen für die Herstellung keine Werkzeuge mehr wie bei der herkömmlichen Gusstechnik und können so viel flexibler und schneller produzieren", so Höhne.

Und Zeit ist besonders wichtig in einem globalisierten Markt, auf dem Produkte immer schneller überholt sind, sagt Höhne, Chef von 84 Mitarbeitern. "Wir müssen alle zwei Jahre neue Produkte anbieten." Denn chinesische Hersteller seien nach spätestens zwei Jahren mit ähnlichen Produkten wie die der Rabensteiner auf dem Markt vertreten.

Für solche Anforderungen braucht es in erster Linie kluge und kreative Köpfe, betont Höhne. Vor allem Maschinenbauer, denn der traditionelle Maschinenbau liegt ihm besonders am Herzen. Kein Wunder als Chef einer Firma, die nicht nur Armaturen und Schläuche - insgesamt knapp 100.000 Einzelteile - produziert. Das Unternehmen entwickelt und baut auch die dafür nötigen Werkzeuge und Maschinen selbst, inklusive der Prüfstände. "Auch wenn alle zwei Jahre Neues gefordert wird, wollen wir, dass unsere Produkte 20Jahre halten", so der Geschäftsführer. Aus eigenem Wissen zu produzieren, mache die Firma, die jährlich rund zehn Millionen Euro umsetzt, auch unabhängiger.

Dass sich der Umsatz seit 2005 verdoppelte, führt Höhne auf neue Märkte im Ausland zurück, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren erschlossen hat. Der Exportanteil betrage 70 Prozent. Die Hauptkunden sitzen in Nordeuropa, Asien und Amerika. In Shanghai werden derzeit in ein 50-geschossiges Gebäude Kühldecken mit Produkten aus Rabenstein eingebaut, wie sie im Verwaltungs- und Konstruktionsgebäude von Ferrari im italienischen Maranello seit 2004 enthalten sind. Für den Berliner Flughafen verlegte die Firma 42.000 Schläuche. "Doch was nützt die Arbeit mit namhaften Kunden, wenn ich gerade keine jungen Leute finde, die Werkzeugmechaniker werden wollen", sagt Falk Höhne.

Trotzdem plant er eine Millionen-Investition in Rabenstein, um Arbeitsplätze zu sichern. In der Ortsmitte soll auf dem Gelände eines alten Kohlehandels ein multifunktionales Gebäude entstehen. Dazu laufen schon seit November 2014 Gespräche mit der Stadt.

Das Unternehmen beteiligt sich am 23. September an den Tagen der Industriekultur.