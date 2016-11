Radfahrer raubt Rentner die Handgelenktasche

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Einem Senior ist am Montagnachmittag in Chemnitz die Handgelenktasche geraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, war der 79-Jährige mit seiner 78-jährigen Begleiterin auf dem Parkplatz "Kraftwerk" in der Hartmannstraße gegen 17 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto, als sich von hinten ein unbekannter Fahrradfahrer näherte und dem 79-Jährigen die Handgelenktasche entriss. Der Rentner wurde dabei leicht verletzt.

Der Unbekannte verschwand mit der Tasche, in der sich neben Bargeld auch Ausweise und Schlüssel befanden. Der Täter wurde als schlank und eher klein beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze über den Kopf. Unterwegs war er mit einem dunklen Fahrrad. Zeugenhinweise erbittet die Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon

0371 387495808. (fp)