RÃ¤tsel um Farbattacke auf Show-Auto

Rätsel um Farbattacke auf Show-Auto

Andere Pkw in gleicher Parkreihe nicht betroffen

erschienen am 04.10.2016



In zwei Nächten hintereinander ist der Ford von Claudia Pflugbeil am Wochenende Ziel von Farbanschlägen geworden. Auch ein Hinterreifen wurde zerstochen. Das Auto war auf der Wenzel-Verner-Straße in Helbersdorf abgestellt. Dabei handelt es sich nicht um einen Pkw von der Stange: Die 25-Jährige hat den Ford extra präpariert, ist Mitglied des Clubs "Fordschritt Society" und beteiligt sich an , bei denen es auf das Äußere des Autos ankommt, wie sie am Montag sagte. Elf Stunden brauchte sie, um den Lack von Sprühfarbe und Haftgrundmittel zu befreien. Dennoch blieben Schäden.

Über den Hintergrund rätselt sie ebenso wie die Polizei. Pflugbeil geht von einem gezielten Anschlag aus, weil die anderen Autos in der Parkreihe verschont blieben. (dy)