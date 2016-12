Rainer Huber wird neuer Präsident des Landgerichts Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Das Landgericht Chemnitz bekommt einen neuen Chef. Von 1. Januar an steht ihm Rainer Huber vor, wie das sächsische Justizministerium am Dienstag mitteilte. Der 58 Jahre alte Jurist löst Norbert Röger ab, der die Leitung des Landgerichts in Leipzig übernimmt. Huber war seit August 2012 Präsident des Landgerichts Zwickau und davor Leiter des Amtsgerichts in Chemnitz.