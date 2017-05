Randalierer bei Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienst verletzt

erschienen am 17.05.2017



Chemnitz. Ein Mann ist am Dienstagabend im Chemnitzer Zentrum bei einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden. Der 53-jährige Mann hatte in einem Bus der Linie 22 in Richtung Glösa randaliert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Deshalb wurde er an der Zentralhaltestelle von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Bus gebracht.

Dabei kam es zwischen den beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Randalierer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hat die kasachische und deutsche Staatsbürgerschaft. (fp)