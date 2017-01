Rathaus warnt: Betreten von Eisflächen generell verboten

Schnee und Frost haben Chemnitz weiter fest im Griff. Das birgt Gefahren, nicht nur für Autofahrer. Doch für zusätzliche Hinweise sieht das Rathaus keine Veranlassung.

Von Michael Müller

erschienen am 09.01.2017



Kinder auf die Gefahren beim Betreten von Eisflächen hinzuweisen, das ist nach Ansicht der Stadtverwaltung in erster Linie Aufgabe der Eltern. Gesonderte Warnschilder an den großen, mittlerweile zufrierenden Teichen der Stadt werde es daher nicht geben, teilte das Rathaus auf Anfrage der "Freien Presse" mit.

Nach der gültigen Grünanlagensatzung der Stadt sei es ohnehin generell untersagt, Eisflächen zu betreten, sagte ein Sprecher. Daher erfolge auch keine spezielle Prüfung zur Freigabe von Eisflächen. Das Aufstellen von Schildern beschränke die Stadt grundsätzlich auf das absolut notwendige Minimum. "Eine permanente Reglementierung der Bevölkerung mit Schildern führt eher zum Verdruss, im Falle von Verbotsschildern geht dies oftmals mit Vandalismus einher."

Überdies gehe man im Rathaus davon aus, dass "jeder Mensch wissen sollte, dass das Betreten von Eisflächen Risiken birgt". Inwieweit diese Gefahren nachhaltig verinnerlicht werden, hänge in erheblichem Maße von der Vorbildwirkung der Erwachsenen ab. "Kinder werden im Zweifelsfall weder das Schild wahrnehmen noch die Satzung vorher gelesen haben", so der Sprecher.

Während viele Spaziergänger sich am Wochenende von eisigen Temperaturen nicht abschrecken ließen und auch an Rodelhängen reger Betrieb herrschte, machten den Autofahrern glatte Straßen erneut zu schaffen. Die Polizei registrierte mehrere Unfälle. Personen wurden dabei zumeist nicht verletzt, doch es gab zum Teil erhebliche Sachschäden.

Allein 24.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall auf dem Südring in Helbersdorf. Ein 54-Jähriger war dort am Samstagabend mit einem Opel laut Polizei zu schnell unterwegs - und zudem mit vereister Frontscheibe. An einer Kreuzung fuhr er auf einen Renault vor ihm auf. Der wiederum wurde auf einen BMW geschoben und dieser auf einen Renault Clio. Zwei der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Einige Stunden zuvor war in Altendorf ein 26-Jähriger mit einem Audi in einen Linienbus der CVAG gerutscht. Auf vereister Fahrbahn hatte er an der Einmündung der Zinzendorf- in die Limbacher Straße nicht mehr rechtzeitig stoppen können. Der Audi wurde abgeschleppt. Schaden: 3000 Euro.