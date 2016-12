Reichenhainer Straße: Umbauarbeiten verzögern sich

Zwischen Dittes- und Lutherstraße dürfen seit gestern wieder Autos fahren. Dabei sollte bereits ein etwa doppelt so langer Abschnitt fertig sein.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 23.12.2016



Bernsdorf. Petra Harloff ist erleichtert. Endlich können Kunden ihr Autohaus an der Lutherstraße auch wieder über die Reichenhainer Straße erreichen. Gestern um die Mittagszeit haben Mitarbeiter einer Verkehrssicherungsfirma die Absperrungen an der Dittesstraße und der Kreuzung Lutherstraße weggeräumt.

Auch im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Schraubenwerkes herrscht Freude darüber. "Während der Vollsperrung war es schwierig, zu uns zu kommen, zumal die Umleitung teilweise schlecht ausgeschildert war", sagt Daniel Frank vom Sicherheitsdienst Securitas, welcher jetzt zu den Mietern des Hauses gehört.

Wegen des Baus der neuen Bahnlinie für das Chemnitzer Modell gibt es seit Februar Verkehrseinschränkungen auf der Reichenhainer Straße. Seit April ist sie zwischen Fraunhoferstraße und Lutherstraße voll gesperrt, seit Juni war sie das auch zwischen Luther- und Dittesstraße. Weder die Stadtverwaltung noch der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) als Bauherr der Bahnlinie hatten die gestrige Freigabe des etwa 140 Meter langen Abschnitts zwischen Luther- und Dittesstraße angekündigt. Lediglich aus der wöchentlichen Baustelleninformation der Stadt ging hervor, dass jetzt wieder nur die Strecke zwischen Fraunhofer- und Lutherstraße voll gesperrt ist. Ein Endtermin dafür wird nicht angegeben.

Noch im Sommer hatten VMS und Baufirma angekündigt, der Abschnitt zwischen Turnstraße und Dittesstraße werde im Dezember komplett abgeschlossen. Tatsächlich sind auf der gesamten Strecke vom Abzweig Bernsdorfer Straße bis kurz vor der Dittesstraße bereits Gleise verlegt, Masten aufgestellt, Fahrleitungen gezogen, Straßen und Parkbuchten asphaltiert sowie Geh- und Radwege fertig gepflastert. An der neuen Haltestelle Stadlerplatz stehen auf den Bahnsteigen mit unterschiedlichen Einstiegshöhen schon die Überdachungen. Auch der erste Teil der neue Platanen-Allee ist gepflanzt, nur der Rasen muss noch gesät werden.

Doch auf einer Teilfläche am Stadlerplatz und den Freiflächen zur Turn- und Fraunhoferstraße müssten noch Leitungen umverlegt werden, räumte der VMS gestern auf Nachfrage ein. Damit sei die Deutsche Telekom nicht rechtzeitig fertig geworden. Die für Januar vorgesehene Inbetriebnahme der neuen Bahnlinie bis zum Stadlerplatz sei nicht möglich, weil die vom städtischen Nahverkehrsbetrieb CVAG in Auftrag gegebenen Gleisbauarbeiten auf der Reitbahnstraße noch nicht abgeschlossen sind. Anfang nächsten Jahres sollen laut VMS-Sprecherin Jeanette Kiesinger weitere Abstimmungen dazu erfolgen. Dennoch ist vorgesehen, Mitte Januar den nächsten Bauabschnitt auf der Reichenhainer Straße zwischen der Dittesstraße und dem Abzweig zur Fraunhoferstraße in Angriff zu nehmen. (mit micm)