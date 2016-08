Reifenplatzer auf A4: Mindestens zehn Autos beschÃ¤digt

Reifenplatzer auf A4: Mindestens zehn Autos beschädigt

erschienen am 01.09.2016



Chemnitz. Ein geplatzer Reifen hat am Mittwochabend hohen Sachschaden auf der Autobahn verursacht. Laut Polizei platzte gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Autobahnkreuzes Chemnitz ein Reifen am Auflieger eines DAF-Sattelzugs, der in Richtung Dresden unterwegs war. Reifenteile verteilten sich daraufhin auf beiden Richtungsfahrbahnen, sodass insgesamt mindestens zehn Pkw beschädigt wurden.

Eine 75-jährige Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, als sie über die Reifenteile fuhr. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. (fp)