Reifenstecher beschädigt 14 Autos

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. In der Nacht auf Freitag sind nach Polizeiangaben an 14 Autos auf dem Sonnenberg und in der Annenstraße in Chemnitz die Reifen zerstochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde an den Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

An einem der Tatorte in der Würzburger Straße konnte ein eingesetzter Fährtensuchhund eine Spur aufnehmen, die er bis zur Beethovenstraße verfolgte. Wie die Polizei berichtet, sei der bislang unbekannte Täter dort möglicherweise in einen Pkw gestiegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0371 387495808 entgegengenommen.

In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. (fp)