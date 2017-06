Reifenstecher beschädigt 19 Autos

erschienen am 13.06.2017



Chemnitz. Auf dem Sonnenberg in Chemnitz sind am Wochenende mehr Reifen von vermeintlichen Falschparkern zerstochen worden als zunächst bekannt. War am Montag von zehn betroffenen Fahrzeugen die Rede, meldeten sich inzwischen weitere Betroffene. Nun beläuft sich die Zahl der angegriffenen Fahrzeuge auf 19.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen hat die Polizeidirektion Chemnitz eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0371 3873445 bei der Kriminalpolizei Chemnitz oder jeder anderen Dienststalle zu melden. (fp)