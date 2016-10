Reifenstecher beschÃ¤digt erneut zehn Autos

Reifenstecher beschädigt erneut zehn Autos

erschienen am 04.10.2016



Chemnitz. Die Serie von mutwillig zerstochenen Autoreifen reißt nicht ab. Am Dienstag hat die Polizei Anzeigen zu zehn Fahrzeugen mit platten Reifen aufgenommen. Die Auto parkten an der Ernst-Enge-Straße, der Geibelstraße, der Lutherstraße, der Hoffmannstraße und der Augustusburger Straße. Der Gesamtschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht unter Telefon 0371 387 495808 Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten? In den vergangenen Wochen sind Dutzende Autos in Chemnitz von einem Reifenstecher heimgesucht worden. (fp)