Reifenstecher beschädigt rund 20 Autos

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. In der Nacht auf Freitag sind nach ersten Angaben an etwa 20 Autos auf dem Sonnenberg und in der Annenstraße in Chemnitz die Reifen zerstochen worden. Vom bislang unbekannten Reifenstecher gibt es außer einer Personenbeschreibung noch keine Spur. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. (fp)