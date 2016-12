Reifenstecher in Chemnitz: Erstmals Personenbeschreibung bekannt

erschienen am 27.12.2016



Chemnitz. Im Fall um Reifenstechereien im Raum Chemnitz hat die Polizei erstmals Hinweise zu einem Tatverdächtigen erhalten. Laut Zeugen handelt es sich um einen 1,60 Meter großen Mann, der um die 50 Jahre alt ist, eine "helle" Hautfarbe und graue Haare hat. Er wurde in der Nacht zum Montag um 3.15 Uhr an der Weststraße im Stadtteil Kaßberg beobachtet. Dort entdeckten Zeugen einen geparkten VW, dessen Reifen auf der Beifahrerseite beschädigt waren, hieß es seitens der Polizei. Der Unbekannte soll sich rasch in Richtung Franz-Mehring -Straße entfernt haben. Er trug eine Brille, war mit einer grau-schwarzen Jacke sowie einer olivgrünen Hose mit Seitentaschen bekleidet. Ein weiterer Vorfall ereignete sich an der Horst-Menzel-Straße im selben Stadtteil, wie die Polizei mittteilte. Ein Toyota-Besitzer meldete, dass in der Nacht zum Montag zwei Reifen seines abgestellten Fahrzeuges zerstochen wurden. Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Reifenstecher hält die Polizei seit mehreren Monaten in Atem: Allein von Mai bis Mitte Oktober waren in Chemnitz mehr als 200 Autos beschädigt worden. Unter Telefon 0371 387495808 sucht die Polizei nun Zeugen, die die Identität des beschriebenen Tatverdächtigen kennen. Um Beobachtungen zu den genannten Tatzeitpunkten in der Weststraße und Horst-Menzel-Straße wird ebenso gebeten. (fp)