RekordverdÃ¤chtig

Rekordverdächtig

300.000 Besucher, hervorragende Stimmung und eine neue Bestmarke im Mensch ärgere Dich nicht - das Volksfest in Limbach-Oberfrohna hat die Erwartungen vollauf erfüllt. Nur die Abriegelung einiger großer Bühnen am Freitag- und Samstagabend sorgte für Misstöne.

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 05.09.2016



Seit dem Signal zum Start sind 20Minuten vergangen. Trotzdem steht Davis Gläß noch ganz am Anfang. Oder besser: wieder am Anfang. Seine Mensch-ärgere-Dich-nicht-Figuren wurden mehrfach rausgeschmissen, sodass sich alle im Starthaus wiedersehen. "Irgendeinen muss ja treffen", sagt der 33-jährige Chemnitzer und ärgert sich höchstens ein bisschen.

Neben und gegenüber von Gläß sitzen seine Freundin Sandra Lutz, deren Schwester Elisabeth sowie Bernd Schludecker, Elisabeths Freund. An derselben Biertischgarnitur haben weitere vier Personen Platz genommen. Und im gesamten Festzelt auf dem Sachsentag-Festgelände mehr als 1000 Personen. Sie alle spielen an gut 250 Brettern Mensch ärgere Dich nicht. Hinzu kommen zwei Außenstellen: In einem mobilen Tauchturm vor dem Schwimmbad Limbomar würfeln und setzen vier Taucher unter Wasser. Und in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen an der Helenenstraße kämpfen drei nicht mehr mobile Seniorinnen mit ihrer Pflegerin um den Sieg. Als Moderator Bernd Lindner die Zahl der Teilnehmer auf 1053 beziffert, jubelt das ganze Zelt - Weltrekord.

Davis Gläß jubelt nicht. Das Würfelglück ist ihm nicht hold. Dabei war die Rolle des Verlierers eigentlich für seine Freundin vorgesehen. "Sandra ist die Schlechteste", waren sich die drei anderen zuvor einig. Zumindest verliere sie immer bei Spieleabenden. Und die fänden häufig statt. "Wir mögen viele verschiedene Gesellschaftsspiele", erzählt Elisabeth Lutz. "Bei Familienfeiern muss es aber Mensch ärgere Dich nicht sein", ergänzt Gläß.

Elisabeth Lutz hat offenbar am besten trainiert. Als Erste zieht sie eine Figur ins Ziel. Die 27-Jährige ist mit ihrem Freund aus Baden-Württemberg angereist und verbringt ein Wochenende in der neuen Heimat ihrer Schwester. "Ich habe geguckt, was am Wochenende in der Region los ist. Dabei bin auf den Weltrekordversuch gestoßen und habe uns angemeldet", berichtet Sandra Lutz.

Im Guiness-Buch erwähnt werden sie und die anderen Teilnehmer übrigens nicht. "Die Registrierung dort hätte tausende Euro gekostet", erklärt Udo Schmitz, der die Veranstaltung im Auftrag von Schmidt-Spiele vorbereitet hat. Die Firma, die die Rechte für Mensch ärgere Dich nicht besitzt, werde die Bestmarke aber im Internet bekannt machen. Die Spiele, die beim Weltrekord im Einsatz waren, schenkt das Unternehmen Kindereinrichtungen in Limbach-Oberfrohna.

Davis Gläß bekommt noch immer nichts geschenkt. Er muss mit ansehen, wie Elisabeth Lutz ihre gute Position beständig ausbaut. Um 13.34 Uhr hat sie gewonnen und reißt die Arme nach oben. Auch an den anderen Brettern werden Emotionen ausgelebt, wegen der lauten Rufe - sei es aus Jubel oder aus Verzweiflung - kann man oft kaum das Wort seines Gegenüber verstehen. Sandra Lutz lässt sich davon nicht irritieren, wird Zweite und widerlegt damit die Prognose ihrer Mitspieler.

Die beiden Herren liefern sich fortan ein verbissenes Duell - auch als viele andere Gruppen ihre Partien schon lange abgeschlossen und das Zelt verlassen haben. "Bei uns wird zu Ende gespielt", stellt Elisabeth Lutz klar, dass Aufhören keine Option ist. Davis Gläß gelingt es, Bernd Schludeckers Figuren mehrmals kurz vor dem Ziel rauszuschmeißen, und sichert sich nach 50Minuten immerhin den dritten Platz. "Es war schön, beim Weltrekord dabei zu sein", resümiert Elisabeth Lutz. "Und das ganz ohne Anstrengung." Den letzten Satz würden die beiden Herren vermutlich nicht unterschreiben.