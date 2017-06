"Rock in deine Zukunft" auf Chemnitzer Neumarkt

erschienen am 15.06.2017



Chemnitz. Mit dem Sommerfestival "Rock in deine Zukunft", das zur Stunde am Donnerstagnachmittag auf dem Chemnitzer Neumarkt über die Bühne geht, wollen junge Leute Gleichaltrigen Perspektiven zum Verbleib in ihrer Heimatstadt aufzeigen. So stellen sich bei der vierten Auflage der Veranstaltung beispielsweise mehrere Unternehmen vor, die Auszubildende suchen. "Wir wollen Jugendlichen zum einen berufliche Chancen vermitteln, aber auch kulturelle Angebote unterbreiten",sagt Christina Gaudlitz vom Jugendteam Chemnitz, das die Veranstaltung organisiert hat. So haben beispielsweise das Basketballteam der ChemCats und Tierschützer ihre Zelte vor dem Rathaus aufgeschlagen.

Auf der Bühne treten regionale Bands und Tanzgruppen auf. Sie gehören zu mehr als 20 Teilnehmern des Festivals, das laut den Veranstaltern gegen 20 Uhr zu Ende gehen soll. (hfn)