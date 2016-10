Sachsens Katrastrophenschutz trainiert im Chemnitzer Sportforum

erschienen am 19.10.2016



Ihr Zusammenwirken in einer bestimmten Notfallsituation werden am 29. Oktober Einsatzkräfte von sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden im Sportforum Chemnitz testen. Angenommen wird, dass während einer überregionalen Sportveranstaltung bei zahlreichen Athleten ein Magen-Darm-Infekt mit einer Reihe akuter Symptome auftritt.

Ein Teil der Sportler, so die Simulation, ist bereits auf der Heimreise mit Bussen, als bei ihnen Brechdurchfall, Übelkeit und Schwäche zutage treten. Erschwerend kommt hinzu, dass im Szenario die Krankenhäuser ausgelastet sind, denn in Sachsen grassiert eine Grippewelle. Vor dem Hintergrund soll das Zusammenwirken mit Hilfsorganisationen, Landes- und Bundespolizei, Technischem Hilfswerk und Bundeswehr getestet werden. Beteiligt sind Kliniken in Chemnitz, Zwickau und im Leipziger Land. (gp)