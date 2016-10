Sachsens Zahnärzte werden in Chemnitz geschult

erschienen am 19.10.2016



Mehr als 1100 sächsische Zahnärzte, Studenten, Mitarbeiter von Praxisteams und Auszubildende werden am Freitag zu einer Fortbildung in Chemnitz erwartet. Im Mittelpunkt des Programms mit 19 Vorträgen und Workshops am Samstag in der Stadthalle steht die Zusammenarbeit von Zahn- und Allgemeinmedizinern.

Hintergrund sind die Wechselwirkungen von Allgemeinerkrankungen, Medikamenten und Mundgesundheit, erklärt Christian Hannig, wissenschaftlicher Leiter der zahnärztlichen Fortbildungsangebote. Die Teilnehmer werden am Freitag nach ihrer Ankunft in Chemnitz erste Workshops besuchen. (gp)