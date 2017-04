Salpetersäure im Brauhaus Einsiedel ausgetreten

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz. Feuerwehralarm in Einsiedel: Wegen eines Säurelecks hat es auf dem Areal des Brauhauses am frühen Nachmittag einen Gefahrguteinsatz gegeben. Grund: Der Austritt von Salpetersäure. Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Erkundung vor. Mit Messgeräten sollte geprüft werden, wie hoch die Konzentration ist. Die Mitarbeiter des Brauhauses mussten das Gebäude verlassen. Das Areal wurde abgesperrt. Zudem wurden Proben in der Zwönitz entnommen und die Untere Wasserbehörde kontaktiert.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge sowie der ABC-Einsatzzug der Berufsfeuerwehr und vier freiwillige Feuerwehren. (fp/jpe)