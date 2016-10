Sauna im Stadtbad öffnet wieder - aber mit Zeitverzug

erschienen am 27.10.2016



Ab Montag, 14. November, soll die Sauna im Stadtbad wiedereröffnet werden. Das kündigte die Stadtverwaltung am Donnerstag an. Eine Woche später soll auch die 25-Meter-Halle wieder in Betrieb gehen. Die dazugehörigen Duschen und die Toiletten in der 25-Meter-Halle werden bis zur Inbetriebnahme saniert und modernisiert, heißt es.

Ursprünglich sollte die Sanierung im Stadtbad Ende Oktober abgeschlossen werden. Verzögerungen habe es laut Rathaus gegeben, weil Arbeiten an haustechnischen Anlagen länger gedauert haben, als zunächst geplant. (gp)