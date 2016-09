Scharfe Munition im Raumteiler

Ein ehemaliger Zeitsoldat muss sich vor dem Landgericht verantworten. Er hatte 41 Patronen bei sich zu Hause aufbewahrt - über Jahre hinweg.

Von Michael Müller

erschienen am 09.09.2016



Kavaliersdelikt oder gefährlicher Leichtsinn, der bestraft gehört? Mit dieser Frage musste sich gestern das Landgericht Chemnitz auseinandersetzen. Ein früherer Zeitsoldat stand dort wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht. Bei einer Hausdurchsuchung wegen Ermittlungen gegen eine andere Person waren in seinem Zimmer eher zufällig 41scharfe Pistolenpatronen und ein Magazin gefunden worden. Nicht etwa versteckt oder sicher verwahrt, sondern gut sichtbar in einem Raumteilerregal. Das Amtsgericht hatte ihn deswegen im Juni wegen illegalen Waffenbesitzes zu 1600Euro Geldstrafe verurteilt. Dagegen ging der Mittzwanziger in Berufung, sodass der Fall nun noch einmal neu verhandelt wurde.

Nach Darstellung des früheren Stabsgefreiten hatte er die Patronen 2009 nach einer großen Schießübung versehentlich mit nach Hause genommen. Erst nach längerer Zeit, beim Umtausch eines seiner Bundeswehr-Rucksäcke, seien sie ihm wieder in die Hände gefallen. Die Munition in seiner Einheit abzugeben, sei damals keine Option für ihn gewesen, sagte er. Nicht zuletzt, weil ihm dann erhebliche Konsequenzen gedroht hätten, wahrscheinlich sogar die sofortige Entlassung aus dem Dienst.

Doch auch nach dem Ende seiner Karriere bei der Bundeswehr 2012 behielt der gebürtige Chemnitzer die Patronen für sich. Der Grund: Monate zuvor war er wegen einer Auseinandersetzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da habe er keinen neuen Ärger riskieren wollen, so der Angeklagte. Die Patronen anderweitig zu entsorgen, sei ihm zu heikel erschienen. Später habe er die Sache dann auf sich beruhen lassen. Bis die Patronen zum ganz normalen Bestandteil des Zimmers geworden seien.

Für den ebenfalls bundeswehrerfahrenen Verteidiger des Mannes kein Vorgang von Tragweite. "In Tausenden Kellern liegt Munition aus Bundeswehrzeiten herum", sagte er. Dass nach Schießübungen Soldaten scharfe Patronen bei sich behielten, sei seiner Einschätzung nach eher die Regel denn die Ausnahme. Sein Mandant sehe sein Fehlverhalten ein und habe sich bei der Hausdurchsuchung kooperativ gezeigt, argumentierte der Anwalt. Wenn die Justiz das Verfahren schon nicht einstellen wolle, dann solle man es wenigstens bei einer Verwarnung oder einer zur Bewährung ausgesetzten Geldstrafe belassen.

Doch davon wollten weder das Gericht noch der Staatsanwalt etwas wissen. "41 Patronen reichen aus, um viele Menschen zu verletzen", sagte Oberstaatsanwalt Bernhard Klose. Hinzu komme, dass die Munition in dem Haus, in dem auch eine zehn Jahre jüngere Schwester des Angeklagten lebt, nicht vor dem Zugriff anderer gesichert gewesen sei. "Sie haben ihre eigene Familie gefährdet", so Klose. Eine bei der Hausdurchsuchung eingesetzte Polizeibeamtin hatte zuvor bestätigt, dass das Zimmer, in dem die Patronen lagen, nicht abgeschlossen war. Ergebnis: Die Berufung wurde zurückgewiesen, es bleibt bei der Geldstrafe.