Schießerei im Vita-Center? Kinder narren Polizei

Polizei fahndet nach Täter, den es nicht gibt

erschienen am 31.01.2017



Chemnitz. Fünf Kinder haben am Montag mehrere Polizisten in Chemnitz über eine Stunde lang an der Nase herumgeführt. Das teilte die sächsische Polizei heute via Facebook mit. Die Kinder kamen gegen 16.30 Uhr zur Mutter eines der Minderjährigen und berichteten von einer Schießerei am Vita-Center im Stadtteil Morgenleite. Ein Maskierter habe dort dreimal mit einer Pistole auf sie geschossen. Sie beschrieben der Mutter den vermeintlichen Täter. Die Frau wählte den Notruf.

Die Beamten rückten mit drei Streifenwagen aus. Als sie weder den Täter noch Hinweise am Tatort fanden, zweifelten sie an den Aussagen der Kinder. Diese gaben schließlich zu, den Vorfall erfunden zu haben.

Mögliche strafbare Handlungen im Zusammenhang mit dem Ereignis würden geprüft, sagte ein Sprecher der Chemnitzer Polizei auf Nachfrage von "Freie Presse". Gegebenenfalls könnten den Familien der Kinder Kosten in Rechnung gestellt werden. Das müsse aber noch geprüft werden. (fp)