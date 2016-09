Schillingsche Figuren: Theaterplatz fÃ¼r viele Chemnitzer der Favorit

Schillingsche Figuren: Theaterplatz für viele Chemnitzer der Favorit

Für die von Vandalismus gezeichneten Skulpturen soll ein neuer Standort gesucht werden. Kritiker warnen vor Schnellschüssen.

Von Jana Peters und Michael Müller

erschienen am 09.09.2016



Gertraude Löscher war eine der Ersten, die sich am Lesertelefon der "Freien Presse" festlegte: Die Schillingschen Figuren, eines der wertvollsten öffentlichen Kunstensembles in Chemnitz, sollten aus den Schloßteichanlagen an ihren alten Standort am Theaterplatz zurückkehren. Dort, am Übergang zum Schillerplatz, standen sie schon einmal, bis Ende der 1920er-Jahre das Hotel "Chemnitzer Hof" gebaut wurde.

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass mehrere Ratsfraktionen die Stadtverwaltung auffordern wollen, für das aus der Zeit um 1860/ 70 stammende Sandstein-Ensemble "Vier Tageszeiten" einen repräsentativeren und sichereren Standort zu suchen, möglichst im Herzen der Stadt. In den Schloßteichanlagen gebe es kaum Publikumsverkehr, heißt es. Zudem seien die vom Bildhauer Johannes Schilling (1828-1910) geschaffenen Figuren dort immer wieder Vandalismus ausgesetzt. Die CDU/FDP-Ratsfraktion legte auch schon einen ersten Vorschlag vor: Ihrer Ansicht nach könnten die Figuren Teil des neuen Marktbrunnens am Rathaus werden.

Stadtführerin Veronika Leonhardt sieht dort eher Platz für einen modernen Brunnen. "Passend zur Stadt der Moderne", wie sie sagt. Aber am Theaterplatz könnte sie sich dergleichen sehr gut vorstellen: eine Brunnenanlage, die Figuren ringsum angeordnet, am Standort des derzeitigen Theatrons. Damit, so Leonhardt, würde man auch der ursprünglichen Gestaltungsidee Schillings gerecht werden. Immerhin habe er die vier Figuren nicht für eine Parkanlage, sondern für ein städtebauliches Ensemble geschaffen - die Brühlschen Terrassen in Dresden. Nur weil das Klima am Elbufer den Plastiken bald arg zusetzte, gelangten sie seinerzeit überhaupt nach Chemnitz.

Auch für Künstler Thomas Ranft, Vorsitzender des Vereins Kunst für Chemnitz, ist der Theaterplatz Favorit. Der Ort wäre seiner Ansicht nach ideal geeignet. Nicht zuletzt, weil dort auch abends noch Leute unterwegs seien; Gäste des Hotels oder Besucher der Oper beispielsweise. Den Figuren sollte das zuträglich sein, vermutet er. Sie ließen sich dann nicht mehr so einfach unbeobachtet beschmieren.

Daran allerdings hat die Linke im Rat so ihre Zweifel. Das Problem des Vandalismus werde durch einen Umzug nicht gelöst, sagt Kai Tietze, der denkmalpolitische Sprecher ihrer Fraktion. Er befürchtet zudem eine Entwertung der Schloßteichanlagen, sollten die Figuren an einen anderen Platz umziehen. "Die ,Vier Tageszeiten' passen einfach am besten in eine Grünanlage wie den Schloßteichpark", so Tietze.

Thomas Lehmann, Fraktionschef der Grünen, von Hause aus Kunsthistoriker und der TheaterplatzVariante durchaus aufgeschlossen, warnt vor Schnellschüssen. "Einst für die Flaniermeile Brühlsche Terrasse der Residenzstadt Dresden geschaffen, hat Chemnitz jetzt eine große Verantwortung, pfleglich und behutsam mit diesen wertvollen Originalen umzugehen", mahnt er. Den Anträgen von CDU/ FDP und AfD werden die Grünen daher nicht zustimmen. "Sie sind fachlich unausgereift, der Stadtrat ist für eine fachliche Beschäftigung mit dem Thema das falsche Gremium", so Lehmann. Er plädiere daher dafür, zunächst mitDenkmalpflegern und Kunsthistorikern zu sprechen - im Kulturausschuss.

Und was, wenn ein Umzug an den Theaterplatz nicht realisierbar sein sollte? "Freie Presse"-Leserin Gertraude Löscher hat sich auch dazu schon ihre Gedanken gemacht. Sie könne sich auch vorstellen, die Figuren an den Treppen aufzustellen, die von der Zschopauer Straße zum Park der OdF führen.