SchlÃ¤gerei und Unfall in Ebersdorf

Schlägerei und Unfall in Ebersdorf

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. Bei einer Schlägerei am Montagabend im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf ist ein 47-jähriger Mann verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Frankenberger Straße gerufen.

Bei dem Handgemenge wurde auch eine Flasche auf die Fahrbahn geworfen. Ein 54-Jähriger Laster-Fahrer musste deshalb seinen Volvo stark abbremsen. Ein nachfolgender Chevrolet krachte auf den Lkw. Der 52-jährige Auto-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnten ein 26-Jähriger und ein 18-Jähriger gefasst werden, die sich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten hatten. Ob die beiden Männer aus der Türkei und Marokko an den Zwischenfällen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. (fp)