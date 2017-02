Schlafender Mann in brennendem Bürogebäude

erschienen am 04.02.2017



Chemnitz. In einem leer stehenden Bürogebäude an der Treffurthstraße im Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der ersten Etage des Gebäudes brennende Einbauschränke festgestellt. Diese konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der 2. Etage wurde ein schlafender 29- jähriger Mann gefunden, welcher mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kam.

Bisher sind die Brandursache und die Verbindung zu dem Verletzten noch unklar. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. (fp)