Schlemmerball mit kiloweise Kaviar

Die Unternehmer aus dem Mittelstand feiern ganz fürstlich und ein Musikmanager freut sich über Botschaften von Promis.

erschienen am 16.01.2017



Wolfgang Höhnel (Foto), Stadtrat und Vorstand des Beruflichen Förderungs- und Ausbildungsvereins VBFA, schüttelte am Samstagabend 185 Hände. Genau so viele Gäste hatten sich zur 20. Auflage des Mittelstandsballs der Region Chemnitz angemeldet. In schwarzem Smoking, glänzenden Lackschuhen und mit nachtblauer Fliege um den Hals, eröffnete der Vorsitzende des veranstaltenden Richard-Hartmann-Vereins die Gala im Chemnitzer Hof - mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freute er sich, seit mehr als 20 Jahren einen der bekanntesten Bälle der Region organisieren zu können. Andererseits hatte er auf ein klitzeklein bisschen mehr Gäste gehofft. Bis zu 320 Leute waren in der Vergangenheit schon an einem solchen Ballabend gezählt worden. "Es ist schwierig, junge Menschen für Bälle zu begeistern. Vielleicht denken sie, das wären angestaubte Veranstaltungen", grübelte Höhnel. Dabei ging bei der samstagabendlichen Party ordentlich die Post ab. Da rissen die Mädels und Jungs von der Musicalwerkstatt W. M. - Chef ist der langjährige Chemnitzer Opernsänger Wieland Müller - die Gäste mit kraftvollen Stimmen von den Sitzen. Zwei Zugaben forderte das Publikum. Bis in die Nacht wurde danach nicht nur auf dem Parkett im großen Straumersaal Foxtrott- und Discofox getanzt, sondern auch im benachbarten Agricola-Raum unter der Discokugel geschwoft.

Roland Haas (Foto), Geschäftsführer des Industrie- und Verkehrsbauunternehmens Railbeton Haas, spielte beim Mittelstandsball eine besondere Rolle. Er sahnte in diesem Jahr den Ehrenpreis des Richard-Hartmann-Vereins ab. "Weil er als erfolgreicher und verdienstvoller Mittelständler die Stadt wirtschaftlich besonders hervorhebt", hieß es unter anderem in der Begründung. Wer den Preis bekommt, entscheidet jedes Jahr aufs Neue ein zwölfköpfiges Kuratorium aus Unternehmern. Den Vorschlag, Haas auszuzeichnen, brachten diesmal Alt-Oberbürgermeister Peter Seifert und der ehemalige Kreishandwerksmeister Peter Fritzsche. Letzterer hatte die Auszeichnung schon im Jahr 2015 entgegen genommen. Gemeinsam mit neun weiteren Preisträgern der Vergangenheit, wurde er am Samstag beim Ball zu einer illustren Bühnenrunde zusammengerufen. Unter anderem auf dem Podium: Investor Claus Kellnberger, die Bauunternehmer Inge Oehme und Ulrich Smejkal sowie der Gründer der Chemnitzer Bürgerinitiative, Frank Blumstein.

Mario Öhlmann, Chefkoch im Chemnitzer Hof, tischte während der Auszeichnung im Foyer des Hotels ein Riesenbuffet auf. Als er ein Kilogramm leuchtend-orangefarbenen Lachskaviar herbeitrug, war Hotelchef Ron Spies sofort zur Stelle. Es wird doch keiner vorher von der edlen Spezialität naschen? Öhlmann platzierte die Nobelbüchse - er hatte mehrere davon eingekauft - auf einem geeisten Podest und baute anschließend quadratmetergroße Platten mit anderen Leckereien drumherum. Es gab zum Beispiel Rinderrücken, Gamberetti, Thai-Gemüse, Steinbeißer mit Limonenrahm und geschmorte Rehkeule.

Wolfgang Stumph (Foto), Schauspieler und Kabarettist, war zwar kein Gast auf dem Wirtschaftsball, unterhielt dafür jedoch die Menschen im Wasserschloß Klaffenbach. Dort war er gestern Abend prominenter Gast der Plauderrunde "Hautnah". Für den Chemnitzer Gastgeber Kai Suttner, langjähriger Tourmanager der Puhdys, war es ein Höhepunkt der seit drei Jahren laufenden Reihe. "Es ist eine große Ehre, dass ein bekannter Star wie Stumph so ein vergleichsweise kleines Format besucht." Etwa 150 Besucher lauschten "Stumpi" gestern; der Saal war bis auf den letzten Platz belegt. Stumph musste zu seinem Auftritt nicht lange überredet werden. Sein Kumpel Gunter Emmerlich empfahl ihm den Besuch in der Talkshow. "Emmerlich war vor einigen Monaten mal bei mir zu Gast", so Suttner. "Und hat sich offenbar bestens amüsiert." So wie Politiker Gregor Gysi, Schauspieler Winfried Glatzeder oder Entertainer Herbert Köfer auch. Sie alle saßen schon mit Kai Suttner im Bürgersaal des Schlosses zusammen, und sie alle hinterließen ihm eine besondere persönliche Botschaft. "Ich habe ein Gästebuch, in dem sich jeder meiner bisherigen Promi-Besucher schon verewigt hat", sagte Suttner gestern stolz. Besonders freute er sich über die Botschaft von Köfer. Der inzwischen 95-Jährige hatte in das spezielle Poesie-Album geschrieben: "Wir sehen uns wieder - wenn du das möchtest!"