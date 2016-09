SchloÃŸteich-SchwÃ¤ne attackieren dunkellackierte Autos

Schloßteich-Schwäne attackieren dunkellackierte Autos

Die Vogeltiere machen sich bei Fahrzeugbesitzern zunehmend unbeliebt. Sind die Schnabel-Kratzer ein Versicherungsfall?

Von Jana Peters

16.09.2016



Schlosschemnitz. Was ist nur in sie gefahren? Freunde der Schwäne auf dem Schloßteich verstehen die Welt nicht mehr. Seit ein paar Wochen gehen die großen weißen Vögel offenbar auf Autos los.

Maik Bohn, der die Schwäne regelmäßig beobachtet, seitdem sie sich 2014 auf dem Gewässer niedergelassen haben, beschreibt es so: Vorrangig in den Morgenstunden gingen die Schwäne zu geparkten Autos an der Erich-Schmidt-Straße, im Bereich der dort stehenden Behindertentoilette. Vorrangig betreffe es dunkle Fahrzeuge. Die Schwäne würden die Fahrzeuge mit dem Schnabel attackieren, hacken und knabbern. Das hinterlässt so einige Kratzer im Lack. "Wir verstehen es nicht", sagt Bohn und spricht auch für eine Handvoll weiterer Personen, die sich Schwanenfreunde nennen. Was sie besonders verwundert, ist, dass es sich um das Elternpaar handelt, das auf die Autos losgeht, nicht um die unerfahrenen Jungen, von denen es sechs gibt. "Vielleicht", mutmaßt Bohn, "gab es mal einen Zwischenfall mit einem dunklen Auto." Er schätzt, dass es bisher fünf bis sechs Fälle gibt, glaubt aber, dass sich die Kratzer wieder rauspolieren lassen. "Wir würden uns freuen, Kontakt zu den betroffenen Autofahrern zu haben", sagt er.

Aus der Stadtverwaltung heißt es, es sei bekannt, dass die Tiere an verchromten Stoßstangen schnäbeln. Im Grünflächenamt der Stadt sei vor rund vier Wochen lediglich ein Fall angezeigt worden. Allerdings spricht man dort von den Jungtieren. Die würden in vielen Fällen im Frühjahr zur Balz vom alten Männchen vertrieben. So könnte sich also das Problem von selbst lösen. Bohn beteuert allerdings, es betreffe die Eltern-Schwäne. Aus der Stadtverwaltung heißt es weiter: "Der Nachwuchs der Schwäne am Schloßteich wurde fast schon zu einer Attraktion für die Chemnitzer Bürger, und so sollte die gelungene Aufzucht vor allem ein Grund zur Freude sein."

Für Kevin Rüffer, Sachgebietsleiter der Tierpflege im Tierpark Chemnitz, ist die Situation leicht erklärlich. Die Schwäne würden ihr Spiegelbild in den glänzenden Autos sehen und es für einen Artgenossen, einen Rivalen halten, der in ihr Revier eindringen will. Die Tiere würden den Eindringling immer an der gleichen Stelle vermuten, darum bleibe das Verhalten auch auf die eine Stelle begrenzt. Entstanden sein könne das durch einen simplen Zufall. Tun könne man dagegen nicht viel. Möglich sei jedoch, dass sich die Situation im Winter beruhigt. "Allerdings könnte es dann auch im Frühjahr wieder losgehen."

Und was können betroffene Autofahrer tun? Ein Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft erklärt, dass solche Schäden als Unfall - plötzlich, von außen, mit mechanischer Gewalt - gewertet und ausschließlich von der Vollkaskoversicherung reguliert würden. Je nach Versicherer könne man mit der Teilkaskoversicherung Glück haben. Denn die meisten Versicherer beschränkten Unfälle mit Wildtieren auf Haarwild wie Rehe und Wildschweine. Allerdings gebe es einige Versicherungen, die den Schutz auf alle Wirbeltiere ausgeweitet haben.

Ideen, wie man die Autos schützen könnte, hat Maik Bohn allerdings: Vielleicht könnte man an der besagten Stelle einen niedrigen Zaun aufstellen, schlägt Bohn vor. Außerdem wäre ein Schild, das vor knabbernden Schwänen warnt, möglich, so Bohn. Das müsste man natürlich erst erfinden.