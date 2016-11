Schlüsselübergabe mit leichter Verspätung

Jecken haben es in Chemnitz nicht leicht. Mit dem Rheinland tauschen wollen sie aber nicht. Ein Karnevalist verrät, warum.

Von Christian Meyer

erschienen am 12.11.2016



Kalt und grau war es gestern in Chemnitz. In ganz Chemnitz? Nein! Eine kleine Gruppe hat vor dem Rathaus der Tristesse den Widerstand erklärt. Kalt war es dort zwar immer noch. Aber die Jecken der fünf Chemnitzer Faschingsvereine haben Routine darin, der Temperatur zu trotzen, gerade am 11. 11., wenn die Karnevalszeit eingeläutet wird.

Einer davon ist Peter Neubert, Präsident des Faschingsclub an der Chemnitz. "Ich mache das im 23. Jahr. Auf die Tradition sind wir stolz." Neubert führte zusammen mit vier anderen Karnevalsvereinen durch ein Gute-Laune-Programm, das um Punkt 11.11 Uhr mit der Schlüsselübergabe des Rathauses enden soll - ganz nach Tradition.

Die verlangt den Karnevalisten einiges ab. Zumal hier in Chemnitz, weit entfernt von Faschingshochburgen wie Köln und Mainz. Zu den Hinguckern zählen die Funkengarde, die kurz nach 10 Uhr aufläuft: Junge Mädchen und Frauen schwenken im Takt die Beine. Die Röcke handbreit über dem Knie, die Temperatur knapp über null Grad. Gute Laune braucht manchmal Disziplin.

Vor dem Rathaus haben sich inzwischen zwei Zuschauerreihen gebildet: ein Halbkreis mit rund 100 Leuten und eine verstreute Menge dahinter, die das Treiben neugierig verfolgt, aber nicht in irgendetwas hineingezogen werden will.

Ihre Sorge ist berechtigt. Jacqueline Riether vom Club der Karnevalisten, von den Jeckenkollegen "Jacky" genannt, übernimmt das Zepter. Ein Mikrofon soll her. "Brauche ich nicht", sagt sie und stimmt die Umstehenden auf eine Animation ein: "rechter Arm, linker Arm, schnippen, Hüfte, Regenbogen". Dazu läuft das Lied "Glow". Und tatsächlich: Die Leute machen mit. Für eine Minute. Dann schrumpft die Zahl der Mittänzer nach und nach. Aber "Jacky" lässt sich nicht beirren. Getanzt wird bis zum Schluss. Die weniger aktiven Zuschauer setzen derweil auf Glühwein.

Der Grünaer Faschingsverein schickt schließlich sein Männerballett auf das Pflaster - im Oktoberfest-Outfit. Nicht ganz die rheinische Art. Ob das auch in Köln und Mainz ginge? In den Karnevalshochburgen werden zur gleichen Zeit Tausende Menschen bespaßt, Fernsehsender übertragen live. Wird man da in der Diaspora des Faschings eigentlich neidisch?

"Nein!", sagt Michael Stoppke, Vizepräsident der Würschnitzthaler Carnevalclubs. "Da ist viel Kommerz. Bei uns geschieht alles im Ehrenamt." Sein Club habe auch schon Kölner Karnevalisten bei einer seiner Veranstaltung zu Gast gehabt. "Die sagten uns, dass sie es hier schöner fanden." In Köln müsse man jedes Mal um sein Amt bangen, wenn einmal was schief laufe.

Einige Helaus und Büttenreden später steht dann Finanzbürgermeister Sven Schulze am Mikro und gibt die letzten Paarreime des Tages zum Besten. Es folgt die Schlüsselübergabe, mit der symbolisch die Macht über das Rathaus übergeben wird. Es ist Punkt 11.15 Uhr - vier Minuten zu spät. "Wir drücken ein Auge zu", sagt Peter Neubert. "In Chemnitz ticken die Uhren eben etwas anders."