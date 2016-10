Schnaps-Importeur verhÃ¶hnt Chemnitz

Schnaps-Importeur verhöhnt Chemnitz

Von Swen Uhlig

erschienen am 06.10.2016



Der deutsche Importeur eines italienischen Kräuterbranntweins nimmt in seiner Werbekampagne die Stadt Chemnitz aufs Korn. Auf dem Motiv des Banners ist eine Flasche des Destillats abgebildet, während nebenan zu lesen ist: "Endlich wirst du befördert. Und versetzt nach Chemnitz." Die Botschaft endet mit der Aussage "Life is bitter" (das Leben ist bitter). Das Motiv wurde bisher im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet, versehen mit der Zusatzaussage: "Bock auf superschöne Fabrikgebäude?" Warum der Importeur mit Sitz in Hamburg oder die beauftragte Werbeagentur das Leben in Chemnitz als so bitter empfinden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage der "Freien Presse" bisher nicht mit.

Chemnitz ist aber nicht die einzige deutsche Kommune, die in den Werbebotschaften der Brennerei auftaucht. Ähnlich ergeht es zum Beispiel auch dem schleswig-holsteinischen Pinneberg, dem nordrhein-westfälischen Duisburg und dem hessischen Offenbach. In einer Antwort auf eine Anfrage des Internetportals "Der Westen" teilt der Branntwein-Importeur mit, man habe sich bewusst für Städte entschieden, "die allgemein gängigen Klischees zufolge weniger lebenswert erscheinen als andere Städte in der entsprechenden Region". Man wolle damit die Bitterkeit zelebrieren und zugleich an die Fähigkeit appellieren, "auch einmal über sich selbst schmunzeln zu können". In Duisburg hat das Werbemotiv bereits zu einer regen Debatte in den sozialen Netzwerken geführt. Viele Nutzer kritisieren das Unternehmen dafür, den schlechten Ruf der Stadt weiter zu verstärken.

Anmerkung: Die "Freie Presse"-Redaktion hat sich bewusst dafür entschieden, auf die Nennung des Markennamens des Schnapses zu verzichten. (su)