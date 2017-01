Schneeflocken bringen neue Ticketautomaten durcheinander

Wegen technischer Probleme bleiben die 25 Geräte vorerst weiter außer Betrieb. Sind sie zu empfindlich eingestellt?

Von Michael Müller

erschienen am 04.01.2017



Der Chemnitzer Nahverkehr bleibt offenbar vom Pech verfolgt. Kaum hat sich der Dauerärger mit den lange Zeit nicht einsatzfähigen, dann wieder reparaturbedürftigen neuen Bahnen des Chemnitzer Modells einigermaßen gelegt, droht schon das nächste Ungemach. Die zunächst für Dezember und zuletzt für diese Woche in Aussicht gestellte Inbetriebnahme von 25 neuen Fahrkartenautomaten im Stadtgebiet verzögert sich erneut. Der Grund: Schneeflocken bringen die Geräte durcheinander.

Das jedenfalls ist das Ergebnis eines Probebetriebs zu Wochenbeginn. "Es musste festgestellt werden, dass die Touchscreens offensichtlich werksseitig zu empfindlich eingestellt worden sind, was unter anderem bei Schneefall zu Fehlfunktionen führen kann", erläutert Stefan Tschök, der Sprecher der Chemnitzer Verkehrs AG.

Im Klartext: Die berührungsempfindlichen Bildschirme, über die die Nutzer ihre gewünschte Fahrkarte auswählen, reagieren nicht nur auf tippende Finger, sondern auch auf Schnee, der auf der Oberfläche der Touchscreens landet. Die Folge: Das Gerät stellt sich ohne Zutun des Bedieners um - je nachdem, wo auf dem Bildschirm die Flocke aufsetzt.

Bei der CVAG herrschte gestern Ratlosigkeit. Ob die Geräte wie erhofft noch diese Woche einsatzbereit gemacht werden können, vermag niemand zu sagen. Die Zuschaltung der Automaten sei zunächst unterbrochen worden, sagt Tschök. "Zugleich haben wir den Hersteller aufgefordert, für dieses Problem Abhilfe zu schaffen." Eine entsprechende Rückmeldung habe bis gestern Nachmittag noch nicht vorgelegen.

Der in Baden-Württemberg ansässige Hersteller zählt zu den renommierten Unternehmen der Branche, ist für Verkehrsbetriebe in Deutschland, aber auch in Österreich und Polen tätig. Anlässlich der Zuschlagserteilung für das Chemnitzer Projekt im Sommer vergangenen Jahres hob der Betrieb neben dem modernen Design und dem hohen Bedienkomfort der Automaten auch deren "geringe Störanfälligkeit" hervor.

Eine Anfrage der "Freien Presse", mit welchem Aufwand die Probleme in den Griff zu bekommen seien und wann aus Sicht des Herstellers mit einer Inbetriebnahme gerechnet werden kann, blieb gestern unbeantwortet. "Bei uns ist noch Urlaubszeit", bat eine Mitarbeiterin des Unternehmens um Verständnis.

Ursprünglich hatten die 25 Automaten noch 2016 einsatzbereit sein sollen. "Schon im Dezember werden wir sie pünktlich in Betrieb setzen", zeigte sich Gerhard Kroll von der CVAG vergangenen Sommer optimistisch. Aufgestellt worden waren die Geräte dann vor Weihnachten - versehen mit Hinweisschildern, wonach die Inbetriebnahme ab dem 2. Januar erfolgen solle.

In die Anschaffung der Automaten wurden laut CVAG rund 1,3Millionen Euro investiert. Das meiste Geld steuerte der Freistaat bei. Fahrgäste hatten in den vergangenen Jahren immer wieder mehr Ticketautomaten im Stadtgebiet gefordert. Sie und auch der Verkehrsbetrieb erhoffen sich davon eine spürbare Entlastung der Busfahrer vom Fahrscheinverkauf an den Haltestellen - und damit weniger Probleme mit der Pünktlichkeit.