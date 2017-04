Schneeglätte: Straße nach Unfall gesperrt

Chemnitz. Nach einem Unfall musste die Obere Hauptstraße in Wittgensdorf am Dienstagmorgen gesperrt werden. Auf der schneeglatten Fahrbahn waren gegen 7.30 Uhr in einer leichten Kurve ein VW und ein Volvo kollidiert. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Straße gesperrt werden. (fp)