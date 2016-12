Schriftzug "Zukunft" wird abgeschraubt

erschienen am 16.12.2016



Die Stadt Chemnitz lässt in der kommenden Woche den Schriftzug "Zukunft" vom Eckhaus an der Kreuzung Leipziger Straße/Limbacher Straße abmontieren. Es musste bereits vor einigen Monaten abgeschaltet werden, da eine Frontscheibe durch Vandalismus zerstört worden sei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die ursprünglich geplante Restaurierung wurde verschoben, da das Gebäude kürzlich den Eigentümer wechselte. Das Haus soll saniert werden.

Das Kunstwerk werde eingelagert bis ein neuer adäquater Standort gefunden ist. Geschaffen wurde es vom Chemnitzer Künstler Steffen Volmer. Es entstand im Rahmen des temporären Projektes Kunst im Stadtumbau, das vor ca. acht Jahren von der Stadt Chemnitz initiiert wurde mit der Absicht, an Stelle von Fehlstellen im Stadtgefüge Orte der Wahrnehmung, der Besinnlichkeit, des Nachdenkens, aber auch der Provokation zu schaffen, so die Stadtinformation. (dy)